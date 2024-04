Em três dias, 1.471 doses de vacinas contra Gripe foram aplicadas em Cachoeira

O setor de imunizações da Secretaria Municipal da Saúde confirmou que 1.471 doses da vacina contra a influenza foram aplicadas nos três primeiros dias da campanha (levando-se em conta o ponto facultativo da quinta-feira e o feriado nacional da sexta-feira) nos nove postos da rede. Os públicos que se mostraram mais frequentes na procura pelo serviço foram os idosos e as pessoas portadoras de comorbidades. A Campanha Nacional contra a Gripe, lançada dia 25 de março, quer prevenir as formas mais graves das infecções respiratórias antes da chegada do frio. Os demais grupos prioritários que estão sendo imunizados são crianças entre seis meses e seis anos de idade, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, caminhoneiros, professores e servidores de escolas municipais, estaduais, particulares e Universidades. Pessoas acamadas devem se cadastrar no site da Prefeitura ou agendar nas Unidades de Saúde

No horário regular, a vacinação está ocorrendo de segundas às sextas-feiras, das 7h15min às 11h45min e das 13h às 15h30min, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde. A partir desta segunda-feira (01/04), a aplicação das vacinas está sendo estendida todas as segundas e quartas-feiras, das 16h às 20h, nas unidades EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina.











Fonte: Assessoria de comunicação prefeitura Cachoeira do Sul