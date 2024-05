Em visita ao RS, Lula anuncia R$ 5,1 mil para famílias desabrigadas

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira, o Auxílio Reconstrução para famílias desabrigadas e desalojadas em função das enchentes que devastaram municípios no Rio Grande do Sul. Cerca de 240 mil família receberão R$ 5,1 mil em parcela única, que será destinada a uma pessoa representante da família.

O impacto inicial estimado é de R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos. O benefício foi divulgado no perfil do X de Lula (PT), durante a terceira visita do presidente ao RS.

Mais apoio para quem mais precisa neste momento. O

Foto: Ricardo Stuckert / PR / CP