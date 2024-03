Empresário da Lancheria é Assassinado a Tiros em Cachoeira do Sul

CACHOEIRA DO SUL – No domingo, 10 de março de 2024, por volta das 23h, o empresário Vinícius Kochenborger da Silva, também conhecido como Fetto, foi brutalmente assassinado a tiros em sua lancheria localizada no Bairro Marina, zona norte de Cachoeira do Sul. Segundo relatos, dois homens armados adentraram o estabelecimento situado na Rua João Antônio Müller, rendendo a vítima e efetuando de quatro a seis disparos fatais contra sua cabeça.

O incidente também resultou no ferimento do pai da vítima, Luis Alberto Silva, conhecido como Beto, de 59 anos, que ao sair para verificar o ocorrido, foi baleado ao tentar conter os agressores. Beto foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde passou por cirurgia durante a madrugada.

O estabelecimento comercial, a Lancheria Amsterdan, administrado em conjunto pela família, é reconhecido por sua excelência na qualidade dos produtos oferecidos, sendo um ponto de referência na região norte da cidade.

A tragédia ocorreu em pleno funcionamento da lancheria, com motoboys e clientes presentes, gerando consternação e choque na comunidade local. Vinícius, além de empresário, era apaixonado por futebol de várzea e também atuava como treinador esportivo na região.

As autoridades, representadas pela Brigada Militar e Polícia Civil, compareceram ao local para coletar informações preliminares e dar início às investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo de Vinícius foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) de Cachoeira do Sul para necropsia, enquanto a Polícia Civil continua apurando os detalhes do caso.

.

.

.

.

.

Foto: Divulgação Redes Sociais / Fonte: 35° Batalhão Brigada Militar