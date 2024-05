Enchente catastrófica causa prejuízos incalculáveis ao Agro na Porteira Sete em Cachoeira.

Uma tragédia se abateu sobre o Rio Grande do Sul, também em Cachoeira do Sul, onde a força das águas de uma enchente catastrófica deixou um rastro de destruição e prejuízos incalculáveis no setor agropecuário. Na região da Porteira Sete, interior do município, uma propriedade rural foi duramente atingida, com lavouras, residências e maquinários completamente devastados, moradores foram resgatados em cima de silos, pois a água já estava acima de 2 metros.

O rio Jacuí, que corta a região, transbordou de forma avassaladora, arrastando tudo em seu caminho. Maquinários agrícolas foram levados pelas águas turbulentas, juntamente com as casas dos agricultores, deixando um cenário de desolação e perda.

O prejuízo é incalculável. Além dos danos materiais, as famílias que vivem da agricultura enfrentam um cenário desolador, com a perda de suas fontes de sustento e o desafio de reconstruir suas vidas do zero. O impacto no abastecimento de alimentos da região também é uma preocupação, pois as lavouras foram completamente destruídas.