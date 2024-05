Encontro com Daer traça plano de ação para recuperação da ERS 403.

A prefeita Angela Schuh junto com o Comitê de Ações Público Privado, teve na manhã desta segunda-feira um encontro virtual que contou com a participação do Secretário Estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella, o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino e o superintendente do Daer em Cachoeira do Sul, João Batista Almeida e o deputado estadual, Claudio Tatsch.

Entre os pontos debatidos está a necessidade urgente de definir cascalheiras próximas a ERS 403 para que os trechos danificados possam ser recuperados. A missão de definir estes pontos ficará a cargo da Secretaria de Interior e Secretaria de Meio Ambiente. A iniciativa privada já se colocou à disposição para ser parceira no transporte das pedras.

A ERS 403 foi definida como trecho mais adequado atualmente para o transporte de cargas pesadas, já que mesmo sendo liberado o trânsito na Ponte do Fandango, esse deve permanecer com capacidade máxima de 18 toneladas.

O secretário Costella garantiu que, assim que a água na ERS 403 na região de Rio Pardo baixar, o Daer já está orientado a começar imediatamente a obra de recuperação do local.

O grupo pediu também atenção para algumas vias que hoje estão servindo de acesso ao município, mesmo que de forma precária. Os trechos são: 410 (Capão Valo/Candelária), 502 (Taboão/RTS 287), 481 (Cerro Branco/Sobradinho), 403 acesso secundário (via Albardão/Vera Cruz), 400 (Sobradinho/Candelária).

Alguns pontos importantes já definidos pelo Executivo:

– Foi publicado na última sexta-feira o Decreto Municipal 041/2023 que autoriza, excepcionalmente, a abertura de novas jazidas minerais para obtenção de material para recuperação de estradas municipais e vias urbanas afetadas pelas enchentes. As ações emergenciais de reconstrução e recuperação de estradas municipais e de vias urbanas afetadas pelos eventos climáticos e referidas neste decreto pressupõem a dispensa provisória de licenciamento ambiental, mas devem ainda respeitar algumas condições definidas no documento.

– Foram contratadas com dispensa de licitação através do recurso do Fundo Municipal de Apoio à Infraestrutura Rural, empresas para prestação de serviços de horas-máquina para a recuperação das estradas vicinais, pontes e bueiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Interior.

O que foi contratado:



Motoniveladora – 1400 horas

Escavadeira hidráulica – 400 horas

Retroescavadeira – 400 horas

Rolo compactador – 200 horas

Caminhão caçamba – 10.000 quilômetros



Vencedores

– Tonini & Vieira LTDA

Motoniveladora e rolo compactador

R$ 574.800,00

– Maurício e Marília Terraplanagem LTDA

Retroescavadeira

R$ 72.000,00

– Firmino Machado Alves Neto

Escavadeira e caminhão caçamba

R$ 200.000,00

Total: R$ 846.800.00

Importante

O Comitê de Ações Público Privado seguirá ativo em seu objetivo de organizar a curto, médio e longo prazo, ações voltadas a recuperação da área sócio-econômica do Município.

Texto/Foto: Assessoria Imprensa Pref. Cachoeira do Sul