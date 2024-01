‘Enem dos Concursos’ passa de meio milhão de inscritos em 3 dias

O Concurso Nacional Unificado, mais conhecido como “Enem dos concursos”, atingiu a marca de 500 mil candidatos nesta segunda-feira, informou o governo federal. As inscrições foram abertas na última sexta-feira (19) e terminam no dia 9 de fevereiro. Serão 6.640 vagas para 21 órgãos federais. No último sábado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que cerca de 200 mil haviam se candidato no primeiro dia. A expectativa da pasta é que cinco milhões se inscrevam.

A prova será aplicada no dia 5 de maio, em dois turnos, em 220 cidades do Brasil. Os interessados devem ter conta no Gov.br para realizar a inscrição no site da Fundação Cesgranrio.

O concurso será dividido em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e um de nível médio. Os candidatos do nível superior podem concorrer a diversas vagas, desde que sejam do mesmo bloco. É necessário titulação específica em alguns cargos, ou seja, o candidato que não apresentar a formação específica para a função não poderá tomar posse.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 90 para as vagas de nível superior e R$ 60 para os cargos de ensino médio. Os salários podem chegar a R$ 22,9 mil.

Confira as vagas por órgão

• Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480

• Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA): 742

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 620

• Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET): 520

• Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI): 502

• Advocacia Geral da União (AGU): 400

• Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 310

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 296

• Ministério da Saúde: 220

• Ministério da Justiça e Segurança Pública: 130

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110

• Ministério da Educação (MEC): 70

• Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60

• Ministério da Cultura (MINC): 50

• Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 50

• Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40

• Ministério dos Direitos Humanos (MDH): 40

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40

• Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30

• Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30

Cronograma do Concurso Nacional Unificado

Inscrições: 19/1/2024 a 9/2/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/4/2024

Aplicação das provas: 5/5/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3/6/2024

Divulgação final dos resultados: 30/7/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 5/8/2024

