Enquanto atuava no RS, bombeiro recebe notícia de resgate da própria família

O bombeiro Marcelo Guilardi recebeu uma notícia emocionante enquanto atuava nos resgates durante a enchente no Rio Grande do Sul: sua própria família, também afetada pelo desastre, havia sido salva por seus colegas de corporação. Enquanto trabalhava ajudando vítimas a saírem de áreas inundadas, sua esposa e filha lutavam para deixar a casa em Eldorado do Sul, que estava parcialmente submersa.



No dia 1º de maio, Marcelo começou a participar dos resgates nas cidades do Vale do Taquari, as primeiras atingidas pelas águas. Com a situação agravando-se, os colegas de Marcelo no CBMRS auxiliaram sua família durante a madrugada do sábado (4).



Enquanto ele focava nos resgates utilizando um helicóptero para levantar as vítimas até os telhados e retirá-las das áreas alagadas, sua esposa e filha enfrentavam a dificuldade de sair de sua residência inundada.



A família de Marcelo foi levada para a casa de uma irmã em Porto Alegre e ainda aguarda o momento seguro para retornar. A residência não está mais com água na parte interna, mas a rua ainda tem cerca de um metro de água. Dentro do imóvel, restam apenas os estragos causados pelo desastre.



Marcelo, que já havia atuado em resgates durante enchentes no ano anterior, destacou a severidade das cheias deste ano, superiores às que havia presenciado antes. Um registro fotográfico foi realizado no momento em que ele recebeu a notícia.

















nsc total