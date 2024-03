Equipe da UPA de Cachoeira do Sul Enfrenta Desafios com Aumento de Casos

Por Rádio Rede Fan

A equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cachoeira do Sul está enfrentando desafios significativos devido ao aumento de casos de saúde na região. Com dois médicos, três enfermeiros e cinco técnicos em enfermagem por turno, a demanda está colocando à prova a capacidade de resposta da unidade.

A prioridade da UPA é garantir atendimento rápido e eficaz, com uma média de espera entre cores de cerca de 55 minutos. Os casos classificados como vermelhos recebem atenção imediata, garantindo o tratamento prioritário para os pacientes mais graves.

A equipe de reportagem da Rede Fan de Comunicações recebeu denúncias por parte dos ouvintes e leitores do site, indicando que as demoras poderiam estar se estendendo por até seis horas. Relatos de pessoas que estiveram na UPA destacam longos períodos de espera, como o caso de uma mãe que chegou às 10:30 horas com seu filho e só foi atendida e liberada às 15:30 horas.

A coordenadora da UPA relatou que a unidade está recebendo um número crescente de casos de COVID-19, encaminhados por redes privadas, farmácias e laboratórios. Os pacientes são orientados e separados para atendimento assim que chegam à UPA, seguindo protocolos específicos para casos de COVID-19. Estes pacientes são separados dos demais para evitar contaminações.

Além disso, há uma preocupação com os casos de suspeita de dengue, embora a UPA não realize testes para confirmação. Os pacientes são diagnosticados e encaminhados para o Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) para tratamento adequado.

Outra questão enfrentada pela equipe da UPA são os diversos casos de diarreia que têm sido registrados. A equipe está trabalhando incansavelmente para garantir o atendimento a todos os pacientes, priorizando os casos mais graves.

Nos casos graves, um médico e um enfermeiro acompanham o paciente até o HCB de ambulância, garantindo a continuidade do tratamento. Após o atendimento, retornam à UPA para dar continuidade aos cuidados.

Diante desses desafios, a equipe da UPA de Cachoeira do Sul reitera seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade, trabalhando incansavelmente para oferecer o melhor atendimento possível em meio a essa situação desafiadora.

Foto: Francis Soares