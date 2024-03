Escola Mário Godoy Ilha Fecha Após Falta de Monitores: Comunidade em Angústia

Após uma série de reuniões entre pais, direção e autoridades educacionais, a Escola Mário Godoy Ilha, localizada na Volta da Charqueada, tomará a difícil decisão de fechar suas portas a partir desta tarde. O acordo foi alcançado em meio a uma crescente preocupação com a falta de recursos humanos na instituição.

A demanda por mais monitores tem sido uma questão central em diversas reuniões, incluindo uma última sessão realizada na Secretaria de Educação da prefeitura, onde pais, direção e a secretária se encontraram. No entanto, a esperança de garantir mais recursos foi frustrada quando as autoridades comunicaram que a falta de verbas impossibilitava qualquer contratação adicional.

A situação da escola é delicada, com 108 alunos matriculados, incluindo 28 com necessidades especiais, todos sob a supervisão de apenas um monitor em regime de 40 horas. Turmas do Pré-escolar e da 1ª série, particularmente críticas para a base educacional, enfrentam desafios adicionais, incluindo a presença de alunos especiais sem a devida supervisão.

O impacto dessa escassez de recursos humanos já está sendo sentido pelo corpo docente, que relata esgotamento mental e físico em apenas um mês de aulas. Diante dessa crise, a continuidade das atividades escolares torna-se inviável.

A comunidade escolar clama por intervenção das autoridades competentes, pedindo a contratação urgente de pelo menos três monitores para garantir o funcionamento básico da escola. É um apelo por dignidade e respeito à educação, saúde e bem-estar de todos os envolvidos

Foto: Arquivo