Estado cria canal exclusivo para orientar doações de cargas acima de 1 tonelada

A partir desta segunda-feira (13/5), o número 0800 205 5151 será o canal para orientar aqueles que quiserem fazer doações nacionais de carga superior a 1 tonelada (mil quilos) para contribuir com os municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. Com isso, o governo do Estado espera otimizar o fluxo de trabalho das equipes e o encaminhamento para as regiões necessitadas. O canal estará disponível todos os dias da semana, das 7h às 21h.

Para doações de cargas abaixo de uma tonelada, as informações sobre locais para entrega e os itens mais necessários estão disponíveis no site sosenchentes.rs.gov.br. Doações financeiras podem ser realizadas por pix para o SOS Rio Grande do Sul (CNPJ 92.958.800/0001-38). O Estado reforça o pedido para que ofertas abaixo de 1 tonelada não sejam direcionadas ao 0800, para evitar o congestionamento das linhas de atendimento.

O vice-governador Gabriel Souza, que coordena o Gabinete de Crise da Região Metropolitana de Porto Alegre, explica que o plano de ação segue modelos internacionais para profissionalizar ainda mais a destinação dos mantimentos.

“O nosso pedido é para que toda solidariedade seja destinada por esse canal, pelo qual nossas equipes farão o encaminhamento conforme as demandas de cada região, de forma estratégica e efetiva para contemplar as necessidades urgentes e dar todo suporte humanitário aos municípios gaúchos”, disse Gabriel.

O coordenador da Defesa Civil estadual, Coronel Boeira, destaca que a logística e a distribuição dos itens recebidos no Centro de Doações é uma preocupação constante. “Por isso, agregamos profissionais, trouxemos uma empresa especialista em distribuição, que vai atuar no espaço do governo do Estado, organizando, fazendo a destinação dos itens. Além disso, o call center vai funcionar como ponto de recebimento das ofertas, independentemente do tipo de doação (água, materiais de limpeza, alimentos etc), e vai fazer o encaminhamento para o canal apropriado”, detalhou.

Operacionalização

O Centro de Logística do Gabinete de Crise do Governo do RS firmou parceria com a empresa de telefonia Claro, responsável por disponibilizar o número de telefone e a equipe que atenderá no call center para recebimento de das ligações. A medida visa ao recebimento de grandes quantidades para auxiliar nas demandas.

Os doadores precisam ter condições de transportar a doação até o destino final que será informado na hora da doação. Para doações de quantias em dinheiro, o canal principal ainda é o CNPJ 92.958.800/0001-38, disponibilizado pelo Comitê Gestor do fundo SOS Enchentes.

Para operacionalizar o recebimento das doações, a empresa Latromi Tecnologia desenvolveu um sistema de gestão de doações, que permite ao governo do Estado ter uma visão dos donativos ofertados em tempo real, possibilitando previsibilidade e planejamento para atender de forma eficiente as demandas recebidas.

Na sequência, um setor de planejamento e inteligência vai organizar a armazenagem e os envios, com o apoio de voluntários para separação de itens e montagem de kits. Em seguida, as doações serão encaminhadas à operação de frota para carregamento e distribuição nos centros regionais, que estarão localizados nos municípios de Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Taquari.