Estudantes e professores de Engenharia Agrícola da UFSM/Cachoeira do Sul participaram de dia de campo em Santa Maria.

Estudantes, professores e técnicos do Curso de Engenharia Agrícola da UFSM de Cachoeira do Sul participaram de um dia de campo em Santa Maria no dia 11/04/2024. Acompanharam demonstrações em seis estações, com abordagens sobre máquinas, tecnologia de aplicação, drones, cultivares de soja e novos insumos para a agricultura.

Eventos como esses são oportunidades para os profissionais verificarem in loco os lançamentos de mercado e as técnicas disponíveis para o campo. Agora, trazem para Cachoeira do Sul conhecimento e informações obtidas no evento, para aplicação direta nas lavouras da região.

O evento aconteceu na área da UFSM no colégio Politécnico, promovido pelo projeto Advanced Farm 360, com apoio de empresas e instituições. No último mês de março, o Curso promoveu o I Tour em sua Área Experimental, dentro do campus em Cachoeira do Sul. O público pôde acompanhar as atividades de pesquisa desenvolvidas pelos estudantes, que envolvem suplementação hídrica e luminosa, adubação e produtos biológicos.

Atualmente, os grupos de pesquisa estão finalizando as análises da safra de verão, avaliando o resultado de todo o trabalho desenvolvido. Em breve, toda a lavoura experimental de soja será colhida da área, preparando o local para os testes de plantas de inverno. Há previsão de um dia de campo para outubro/24, com os resultados da safra invernal.