“Eu acredito que a educação é a punição”, afirma Roger sobre atos de injúria racial

Mais uma página triste do futebol, e da sociedade em si, ocorreu durante a partida entre Juventude e Inter, pelas semifinais do Gauchão 2024, em Caxias do Sul. A Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul prendeu um torcedor do Juventude, suspeito de cometer injúria racial contra um torcedor do Inter, no Alfredo Jaconi.

O suspeito teria feito gestos em direção a um torcedor colorado, que estava na ferradura norte do estádio. Na Polícia Civil, o suspeito foi liberado logo após ser ouvido. Um inquérito policial será aberto para apurar os fatos e ouvir testemunhas.

E o técnico alviverde Roger Machado comentou sobre o caso após o empate sem gols de sua equipe diante do Colorado.

— Primeiro, apurar e punir. Pronto isso, educar. Eu acredito que a educação é a punição. E a gente não pode individualizar. É uma questão coletiva. Nós todos temos responsabilidade. Inclusive, quem fala isso. Não pode ser só um indivíduo negro. Problema de todos. Eu já me manifestei, todo mundo sabe a minha opinião contra isso, e eu combato desde sempre e vou seguir combatendo. Mas é um problema de todos. Quem deve falar, inclusive, é você (apontando ao repórter). São os brancos que estão aqui na sala. Porque só um indivíduo negro falando, por vezes, soa até como mimimi. Então vamos punir e educar. Eu acho que é uma grande responsabilidade de todos nós — avaliou o treinador.

Fonte: GZH