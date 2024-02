EXECUTIVA DA FENARROZ SE REÚNE COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RS

Nesta semana, a Executiva da Fenarroz realizou uma visita estratégica à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, parte de sua missão em Porto Alegre para assegurar o sucesso da 24ª edição da Feira Nacional do Arroz. O encontro com o Secretário Ernani Polo marcou um momento significativo de diálogo e planejamento visando o fortalecimento econômico de Cachoeira do Sul e região.

A reunião teve como foco principal captar recursos financeiros e consolidar o apoio do Governo Estadual à 24ª Fenarroz, que acontecerá de 28 de maio a 2 de junho no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul. Durante o encontro, foi feito um convite especial ao Secretário Ernani Polo para ser o embaixador da 24ª Fenarroz, destacando a importância de sua participação e apoio ao evento.

O apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob a liderança do Deputado Ernani Polo, é visto como um passo crucial para garantir que a 24ª edição da Fenarroz não só celebre uma grande Feira para os produtores rurais e empresários do setor agrícola, mas também contribua de forma significativa para o desenvolvimento econômico de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul como um todo.

E Executiva presente na reunião contou com a presença do Presidente Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Vice-Presidente de Finanças Rogério Vilnei Brandt, Diretor de Captação Edson Moraes, Diretor de Inovação e Tecnologia Luis Herzog, e Diretor de Patrimônio Luizinho Bóz, e reforçou com o Secretário a importância de parcerias entre o setor público e eventos de grande porte como a Fenarroz, para gerar crescimento econômico, oportunidades de negócios, e promover a região no cenário estadual e nacional. A expectativa é que a colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico traga resultados tangíveis, traduzindo-se em melhorias econômicas para os produtores locais, criação de empregos, e um incremento no turismo e na economia local, solidificando o papel da Fenarroz como um evento de destaque no calendário estadual.