EXECUTIVA FENARROZ ARTICULA PARCERIAS GOVERNO RS

Em um esforço concentrado para assegurar o sucesso e a sustentabilidade da 24ª edição da Feira Nacional do Arroz (Fenarroz), a Executiva da Feira esteve em Porto Alegre neste início de mês com o propósito de captar recursos financeiros e consolidar o apoio do Governo Estadual à Feira, que acontecerá de 28 de maio a 2 de junho no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul. 7

Na ocasião, a Executiva representada pelo Presidente Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Vice-Presidente de Finanças Rogério Vilnei Brandt, Diretor de Captação Edson Moraes, Diretor de Inovação e Tecnologia Luis Herzog, e Diretor de Patrimônio Luizinho Bóz, teve a oportunidade de se reunir com representantes de importantes secretarias estaduais, reforçando o interesse e o compromisso do estado no desenvolvimento regional e na promoção da Fenarroz como peça chave para o setor agrícola e turístico da região. As reuniões aconteceram nas seguintes secretarias:

Secretaria do Turismo, onde a equipe foi acolhida pelo Secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, que destacou a importância da Fenarroz como um impulsionador turístico para o estado.

Secretaria de Desenvolvimento Social, onde o encontro com o Deputado Beto Fantinel permitiu discutir as contribuições do evento para o bem-estar da comunidade.

Secretaria de Tecnologia e Inovação, com o Secretário Raphael Ayub, que explorou formas de integrar inovações e tecnologias ao agronegócio por meio da feira.

Estas reuniões visaram não apenas captar recursos financeiros, mas também estreitar laços de parceria estratégica com o Governo do Estado, por intermédio de suas secretarias, enfatizando o apoio mútuo e o comprometimento com o sucesso da 24ª edição da Fenarroz.

A Executiva da Fenarroz manifestou otimismo com os resultados desses encontros, antecipando um evento de grande êxito que trará benefícios não só para Cachoeira do Sul, mas também para a região e o estado como um todo.