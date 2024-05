Exército inicia instalação de passagem flutuante na Prainha, em Candelária

O 3º Batalhão de Engenharia do Exército, de Cachoeira do Sul, iniciou na manhã desta quinta, 16, a instalação de uma passarela flutuante no Balneário Carlos Larger, a popular Prainha. A estrutura terá 90 metros e servirá para a passagem de pedestres que necessitam cruzar o rio para acessar a Linha do Rio e demais localidades, bem como seguir em direção para Santa Cruz do Sul. Conforme o tenente Lessandro Gonçalves da Silva, estrutura pesa quase duas toneladas e terá 90 metros. Ainda segundo ele, o trabalho deverá ser finalizado no final desta quinta, se o tempo permitir.

Assim que a instalação for finalizada, a Sacyr deverá remover a travessia montada para os pedestres no quilômetro 137 RSC-287, e dar início ao trabalho de reconstrução da ponte sobre o Rio Pardo.

















Fotos: Diego Foppa

Folha de Candelária