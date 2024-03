Expoagro começa amanhã, terça-feira 19, com mais 500 expositores

A partir desta terça-feira (18), tem início a 22ª edição da Expoagro Afubra, no Parque de Exposições da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), em Rio Pardo. Com uma área de 35 hectares e mais de 500 participantes, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar segue até a próxima sexta (22). O evento é uma oportunidade para o público em geral conhecer as últimas inovações e tecnologias disponíveis no mercado.

Preços da alimentação

Para atender ao público esperado nos quatro dias, os restaurantes, lancherias e sorveterias estão se programando para garantir ótimas opções de almoços, lanches e bebidas durante a feira. Serão dois restaurantes, quatro lancherias, um ponto de à la minuta e quatro sorveterias. Os dois tradicionais restaurantes com bufê livre irão funcionar da mesma forma que em anos anteriores, abrindo para o almoço às 10h30 e encerrando às 14h30.

Almoço livre: R$ 50,00 | Almoço vip: R$ 60,00 | À la minuta normal: R$ 38,00 | À la minuta especial: R$ 45,00 | Porção de fritas: R$ 25,00 | Cachorro-quente linguiça: R$ 28,00 | Cachorro-quente salsicha: R$ 25,00 | Pastelão: R$ 15,00 | Pastel: R$ 13,00 | Torrada: R$ 15,00 | Xis: R$ 28,00 | Refrigerante ou água: R$ 5,00

Pavilhão da Agricultura Familiar

Serão 216 empreendimentos da agricultura familiar que comercializarão os mais diversos itens produzidos em agroindústrias localizadas em 110 municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul. O Pavilhão da Agricultura Familiar é um amplo espaço de 3.480 metros quadrados de área construída. No local, o visitante encontrará embutidos, queijos, lácteos, mel, pães, cucas, bolachas, geleias, chimiers, frutas cristalizadas, doces e conservas e bebidas, além de artesanato rural, plantas e flores.

Estacionamento para 15 mil veículos

A Expoagro Afubra 2024 terá uma capacidade de 15 mil veículos. Com o crescimento gradativo da feira, que neste ano terá mais de 500 expositores, a coordenação do evento agropecuário vem trabalhando em melhorias na infraestrutura básica para continuar recebendo bem o público. Nesse sentido, uma grande equipe de, aproximadamente, 80 pessoas atuarão na orientação da chegada e circulação interna dos veículos até a ocupação das vagas.

São três possibilidades de entrado no parque. A principal e mais conhecida é pela BR-471, pela frente do parque. A outra opção é pela Estrada Velha e, para chegar, quem trafega no sentido Santa Cruz do Sul – Rio Pardo, deve dobrar à esquerda no km 152 da BR-471 (haverá placa indicativa). Após 2,7 quilômetros, é preciso dobrar à direita acessando a estrada de chão batido e andar 8,4 km até chegar ao portão de acesso. Já quem segue pela BR-471 no sentido Rio Pardo – Santa Cruz do Sul deve dobrar à direita no km 163 (também terá placa de orientação), andar 900 metros de asfalto e dobrar à esquerda, onde, após 2,3 km fica a guarita da Estrada Velha. E a terceira entrada é para o estacionamento da Unidade de Grãos, no lado norte do parque, que é menor e, por isso, será destinado exclusivamente a expositores da área próxima.

Foto: Eduardo Wachholtz