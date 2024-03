Expocande 2024 terá exposição, feira de negócios eshow nacional com a dupla Thaeme & Thiago

Entre os dias 30 de abril a 5 de maio, Candelária e região viverão seis dias de intensa programação com muita música, boa gastronomia, negócios e entretenimento com a 11º Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande). O Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini terá atrações para todos os públicos, dessa vez, com dois dias a mais em relação à última edição. “Convidamos a todos os candelarienses e visitantes da região a prestigiarem nossa festa, que apresenta uma programação pensada para toda a família”, destaca o presidente da Expocande, Jorge Mallmann. O lançamento do evento reuniu autoridades, convidados e imprensa na noite desta quarta-feira, 28, no Restaurante da Ilha.

Com uma lista de atividades diversificada, o público que visitar a Expocande irá encontrar, além da tradicional feira comercial, industrial e de serviços – que está dividida em dois pavilhões -, o feirão rural de máquinas e implementos agrícolas, as delícias das agroindústrias familiares, feira de artesanato, exposição de animais, parque de diversões, mostra de arqueologia e paleontologia, praça de alimentação e muito mais. E para bem receber os visitantes, as soberanas de Candelária, a rainha Bruna Flores Steil, as princesas Isabel Bohrer e Paula Carulina Butzge, estarão acompanhadas dos mascotes Candino, Candina e Dino Júnior.

Um dos destaques da Expocande 2024 são as atrações artístico-culturais, como as apresentações de teatro e dança. Um dos espetáculos programados será do Grupo Tholl, que deve encantar o público performando uma história repleta de acrobacias, danças e manobras circenses. O grupo irá apresentar ao público uma exibição de aproximadamente 50 minutos intitulada “Bate sua patota que hoje tem circo”, que foi pensada para acontecer ao ar livre, no chão e cara a cara com o público. Os projetos culturais contam com financiamento do Governo federal, com apoio e estímulo do Ministério do Turismo – Brasil: União e reconstrução.

A 11ª Expocande conta com a realização da Associação Cultural de Candelária Érico Veríssimo (ACCEV) e da Associação do Comércio e Indústria de Candelária (ACIC) e a parceria da Prefeitura de Candelária e da Câmara Municipal.

SHOW NACIONAL – Um dos mais aguardados eventos da Expocande 2024 é o show nacional. Neste ano, quem levará os maiores hits para o palco será a dupla Thaeme & Thiago. Apadrinhados pelo cantor sertanejo Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, Thaeme e Thiago iniciaram a parceria em 2011, em Londrina, no Paraná. Ainda no primeiro ano, eles lançaram um álbum com 13 canções inéditas, que logo caíram na graça do público. Destacam-se as músicas “Ai Que Dó”, “Pisa Que Eu Gamo”, “Príncipe Encantado”, “Barraco” e “Perdeu”.

Em 2013, após mudanças na formação da dupla, o lançamento da canção “Cafajeste” alcançou o topo das paradas musicais por todo o país. Um ano depois o dueto gravou o segundo DVD ‘Novos Tempos – Ao Vivo’, com as participações especiais de Lucas Lucco e Fernando e Sorocaba. Atualmente a dupla já tem cinco DVDs gravados e coleciona músicas famosas com participações de grandes nomes da música brasileira.

O show acontecerá no dia 3 de maio, sexta-feira, às 23 horas, em uma estrutura coberta, que contará com duas modalidades de ingresso: pista e front vip. A venda de ingressos inicia nas próximas semanas, em data a ser divulgada.

MÚSICA – A parte musical é um atrativo à parte na Expocande. Como uma das premissas da feira é evidenciar as potencialidades do município e arredores, diversos artistas da região se apresentarão durante os seis dias de festa. No primeiro dia de evento, na terça-feira, 30, haverá show com a Orquestra de Candelária, às 20h30, e, mais tarde, às 23 horas a Banda Porto do Som vai animar o público com show-baile.

Na quarta-feira, 1º de maio, a programação musical começa cedo, com show de Alessandro Rosa e Grazi no palco acústico, a partir das 11 horas. Às 12h30, Felipe e Guilherme sobem ao palco para animar os visitantes, depois, às 14 horas, Luisa Mocelin se apresenta. Encerrando a tarde, a banda Portal da Serra tocará no palco de shows, às 16 horas.

No início da noite, às 18 horas, quem comanda os festejos é a Banda Nave Som. Posteriormente, às 20h30, a Dale Baile fará a última apresentação musical da noite. Na quinta-feira, 2, os Vivandeiros da Alegria fazem duas apresentações, às 9h30 e às 14 horas. A partir das 14h30 acontece o baile da terceira idade com a Banda Classe A. A programação do dia inclui ainda a apresentação do Grupo Freundenkreis e do Musical Sintonia, às 17 e 19 horas, respectivamente.

Na sexta-feira, 3, os Vivandeiros seguem fazendo dobradinha cultural, com shows às 9h30 e às 14 horas. A dupla Leonardo e Gabriel se apresenta a partir das 17 horas e, logo após, às 19 horas, o Trio Classe A anima o público do parque. Às 21 horas, sobe ao palco Kauê Brixner e banda, o grupo fará um “esquenta” para o grande show nacional que ocorrerá em seguida. A partir das 23 horas, a dupla sertaneja Thaeme & Thiago toca os maiores sucessos da carreira. Para encerrar a noite, à 1 da manhã o DJ Juliano comanda a pista.

No sábado, 4, o Grupo Rock Candelária faz show, às 11 horas. Às 13 horas, Tiago e Dinei cantam para o público, às 15 horas tem animação com o Trio Alegria. No mesmo horário, a criançada poderá curtir o show infantil Mundo dos Sonhos. Já a partir das 17 horas, a Banda Retrô Mix traz muita animação para o palco. Às 19h30, a música fica por conta da Banda La Montanara. Além disso, o Tchê Chaleira vai animar o público às 22 horas e, para encerrar a noite com os clássicos do rock, a Banda Rosa’s se apresenta a partir da meia-noite.

No domingo, 5, às 11 horas, o grupo Talo Mango abre a programação musical do dia. Em seguida, o grupo Pampa y Guitarra se apresenta às 13 horas. No meio da tarde, dois shows prometem não deixar ninguém parado: o Grupo Rodeio, às 15 horas, e a banda Flor da Serra, às 17 horas. Por fim, às 19h30 a Banda Geração 3 encerra as apresentações da festa.

EDIÇÃO HISTÓRICA – A 10ª Expocande, realizada em 2022, foi a maior da história em número de expositores, estrutura física e público visitante. Durante os quatro dias de feira, foram mais de 40 mil visitantes que passaram pelo Parque de Eventos. E para este ano não será diferente. A organização está empenhada em superar os bons resultados da última edição e proporcionar uma Expocande cada vez mais atrativa e diversificada aos visitantes.

Serviço:

O que: 11ª Expocande Candelária

Quando: de 30 de abril a 5 de maio de 2024

Onde: Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini

Realização: Associação Cultural de Candelária Érico Veríssimo (ACCEV) e Associação do Comércio e Indústria de Candelária (ACIC)

Parceria: Prefeitura de Candelária e Câmara Municipal

Financiamento: Governo federal, com apoio e estímulo do Ministério do Turismo – Brasil: União e reconstrução.

PROGRAMAÇÃO (*):

30/04 | Terça-feira

17h – Abertura do parque para visitação à feira

19h – Cerimônia de Abertura Oficial

20h30 – Show com a Orquestra de Candelária

23h – Show-baile com a Banda Porto do Som

02h – Fechamento do parque

1º/05 | Quarta-feira

10h – Abertura do parque para visitação à feira

11h – Alessandro Rosa e Grazi

12h30 – Felipe e Guilherme

14h – Luisa Mocelin

16h – Show com a Banda Portal da Serra

18h – Show com Banda Nave Som

20h30 – Show-baile com a Banda Dale Baile

22h – Encerramento da visitação à feira

01h – Fechamento do Parque

02/05 | Quinta-feira

9h30 – Abertura do parque para visitação à feira

9h30 – Animação cultural com o grupo Vivandeiros da Alegria

14h – Animação cultural com o grupo Vivandeiros da Alegria

14h30 – Baile da Terceira Idade com a banda Classe A

17h – Grupo Freundenkreis

19h – Musical Sintonia

21h – Show do Grupo Tholl – Espetáculo “Bate pra sua patota que hoje tem circo”

22h – Encerramento da visitação à feira

23h – Fechamento do parque

03/05 | Sexta-feira

9h30 – Abertura do parque para visitação à feira

9h30 – Animação cultural com o grupo Vivandeiros da Alegria

14h – Animação cultural com o grupo Vivandeiros da Alegria

17h – Leonardo e Gabriel

19h – Trio Classe A

21h – Kauê Brixner e banda

22h – Encerramento da visitação à feira

23h – Show nacional com Thaeme e Thiago

01h – DJ Juliano

03h – Fechamento do Parque

04/05 | Sábado

9h30 – Abertura do parque para visitação à feira

11h – Grupo Rock Candelária

13h – Tiago e Dinei

15h – Trio Alegria

15h – Show infantil Mundo dos Sonhos

17h – Banda Retrô Mix

19h30 – Banda La Montanara

22h – Encerramento da visitação à feira

22h – Show-baile com a banda Tchê Chaleira

00h – Show-baile com a banda Rosa’s

03h – Fechamento do Parque

05/05 | Domingo

9h30 – Abertura do parque para visitação à feira

11h – Grupo Talo do Mango

13h – Grupo Pampa y Guitarra

15h – Grupo Rodeio

17h – Banda Flor da Serra

18h – Encerramento da visitação à feira

19h30 – Banda Geração 3

23h – Fechamento do Parque

(*) Sujeita a alterações

Fotos: Divulgação

