Fala Comunidade: moradores da Zona Sudoeste levam reivindicações ao Legislativo

A comunidade da Zona Sudoeste de Cachoeira do Sul recebeu, na noite de quinta-feira, 25, a visita dos vereadores durante o programa Fala Comunidade que foi realizado na Capela Nossa Senhora do Rosário, no bairro Marques Ribeiro. Os moradores expuseram suas reivindicações, reclamações, questionamentos e ideias para o Legislativo. O evento foi gravado para que os pedidos dos moradores possam ser analisados pelos vereadores.

Zilda Leal, presidente da Associação de Moradores do Marques Ribeiro, solicitou mais atenção a bairro e reclamou do descaso com os bairros da região. Oito moradores da região, que abrange, além do Marques Ribeiro, os bairros Fátima, Santo Antônio, Aldeia e Centro, fizeram uso da palavra e expuseram pedidos relacionados a manutenção e pavimentação de vias, combate à dengue, manutenção de terrenos baldios, espaços para lazer, prevenção de enchentes, coleta e até denúncia de queima de lixo, entre outros.

O presidente da Câmara, vereador Ronaldo Trojahn, destacou a importância do evento e de o Legislativo ouvir as comunidades. “Político não pode ter medo, não. Vocês têm todo o direito, respeitosamente, de chegar e fazer suas críticas”, diz o presidente. Trojahn sugeriu ainda que os bairros façam documentos para entregar aos candidatos a prefeito com as principais demandas de cada comunidade.

Participaram do evento o presidente da União Cachoeirense de Associações de Bairro (Ucab), Armindo Macedo, o vice-presidente, Jorge Baldez, a presidente do bairro Marques Ribeiro, Zilda Leal, os vereadores Ronaldo Trojahn, Luis Paixão, Itamar Luz, Telda Assis, Daniela Santos, Magaiver Dias, Jeremias Madeira, Felipe Faller e Kader Saleh.