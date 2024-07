Faleceu Bob Newhart, ícone da comédia americana, aos 94 anos

Morreu nesta quinta-feira (18), aos 94 anos, o ator Bob Newhart. Conhecido por interpretar o professor Proton na série The Big Bang Theory (2007), ele marcou a televisão americana nas décadas de 1960 e 1970.



O artista faleceu em sua residência, em Los Angeles, após uma série de problemas de saúde, informou seu agente Jerry Digney em um comunicado.



Depois de uma carreira como contador, Newhart ficou famoso nos Estados Unidos e ganhou dois Grammys, de melhor álbum e melhor artista revelação, por The Button-Down Mind of Bob Newhart, o primeiro de comédia da indústria musical a alcançar o primeiro lugar nas paradas de venda.



Na sequência, lançou seu espetáculo, The Bob Newhart Show, na emissora NBC, e uma série homônima nos anos 1970, na qual interpretou um psicólogo de Chicago.



Na esteira do sucesso televisivo, aventurou-se no cinema em filmes como Será que Ele É? (1997) e Um Duende em Nova York (2003). Em 2010, interpretou o papel de Arthur Jeffries, o professor Proton, na série The Big Bang Theory na emissora CBS. O papel lhe rendeu um Emmy, em 2013.