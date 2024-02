Falta de Abastecimento de Água Afeta Moradores do Bairro Noêmia

Cachoeira do Sul, 20 de fevereiro de 2024 – Os moradores do bairro Noêmia, localizado em Cachoeira do Sul, estão enfrentando uma situação desafiadora desde as 18 horas desta terça-feira, 20 de fevereiro, devido à falta de abastecimento de água, em algumas ruas do bairro.

A interrupção no fornecimento de água deixou muitos residentes preocupados e incomodados, uma vez que o acesso à água potável é fundamental para as atividades diárias e para o bem-estar geral da comunidade.

Apesar dos esforços dos moradores em entrar em contato com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan/Aegea), responsável pelo abastecimento de água na região, até o momento não foram obtidas informações sobre a razão específica da falta de abastecimento e nem um horário estimado para a normalização do serviço, especialmente em partes do bairro.