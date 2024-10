Falta de vacinas pode interromper vacinação contra Covid

A Coordenação Geral de Gestão de Insumos (CGGI) do Programa Nacional de Imunizações informou nesta segunda-feira (14/10) aos municípios que haverá desabastecimento das vacinas para Covid-19 devido a um atraso no repasse ao Ministério da Saúde pela empresa Moderna. A nota do DPNI afirma que houve problemas com a documentação de importação da carga, o que inviabilizará a distribuição das doses prevista para esta semana.



Em Cachoeira do Sul, o estoque disponível nas salas de vacinas tem validade para aplicação até quinta-feira (17/10) e a oferta da imunização precisará ser suspensa ao público adulto depois disso até que novo repasse aconteça. A mesma situação já ocorre na vacinação infantil contra o coronavírus, que aguarda abastecimento por parte do governo federal.