Farmácia do Estado não atende ao público na sexta-feira para inventário

A Farmácia do Estado, localizada no térreo do antigo Hospital da Liga, não estará atendendo ao público durante a próxima sexta-feira (26/01) para contagem do estoque e inventário dos medicamentos. Cumprindo o calendário preestabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, que destina a última sexta-feira de cada mês para esta tarefa, nestas datas a equipe do setor cumpre expediente interno apenas. O horário habitual de dispensação dos remédios acontece das 7h30min às 11h30min, de segundas às sextas-feiras.

Confira o calendário mensal dos inventários em 2024:

Janeiro – Dia 26

Fevereiro – Dia 23

Março – Dia 27 (data alterada pelo feriado)

Abril – Dia 26

Maio – Dia 31

Junho – Dia 28

Julho – Dia 26

Agosto – Dia 30

Setembro – Dia 27

Outubro – Dia 25

Novembro – Dia 29

Dezembro – Dia 27