Faustão passa por transplante de rim após agravamento de doença renal

O famoso apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, foi submetido a um transplante de rim na manhã de segunda-feira (26/2). A informação foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta terça-feira (27/2).

De acordo com o comunicado, Faustão foi internado no domingo (25/2) para se preparar para o transplante de rim, devido ao agravamento de uma doença renal crônica. Antes da internação do apresentador, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo notificou o Albert Einstein sobre a disponibilidade do órgão e foram realizados exames de compatibilidade.