Feira de produtos feitos por Mulheres contará com feira de adoção do CEMPRA

A Secretaria de Meio Ambiente, através do CEMPRA e em parceria com o Setor de Educação Ambiental do Município, fará parte do evento “Feira de Produtos Feitos por Mulheres”, com a feirinha de adoção de cães e gatos neste sábado, 13, a partir das 14h, na Feira Livre Municipal.

Além de promover o empreendedorismo feminino, o evento proporcionará uma oportunidade para aqueles que desejam dar um lar a animais resgatados e cuidados pelo CEMPRA, que na ocasião contará com gatos, cães adultos e filhotes para adoção.

A equipe do CEMPRA estará presente para orientar e auxiliar os interessados no processo de adoção, garantindo que cada animal encontre um lar seguro. Para formalizar a adoção, é necessário que o adotante seja maior de 18 anos e esteja munido de um documento de identificação com foto.

A feira de adoção de cães e gatos é uma iniciativa importante para promover a conscientização sobre a adoção responsável de animais de estimação e para ajudar a reduzir o número de animais abandonados em nossa comunidade.