Feira do Livro de Rio Pardo abre com Fabrício Carpinejar

“Existem duas vidas: a vida do escritor e a vida do Fabrício. E as duas estão entrelaçadas pelo prazer da leitura. Sou leitor fiel, compulsivo. Acredito que o livro me dá paciência necessária para ser um bom ouvinte. Eu sei escutar os outros porque consigo ficar uma, duas horas lendo. Quem não consegue ficar em silêncio dificilmente consegue ser um bom ouvinte e o mundo está carecendo de bons ouvintes. Quem escuta até o fim, não atalha a conversa, oferece o tempo para o outro. Somos cada vez mais egoístas e esse egoísmo ficou amplificado pelas redes sociais, parece que sempre estamos atrás de algo que não está ali. Você dá mais bola para o seu feed do que para os seus amigos. E eu tento combater isso a partir da minha literatura e minhas reflexões, é um voltar para a família, para um cotidiano mais simples. A gente não precisa de muito para ser feliz. A nossa felicidade é feita muito mais da companhia de quem nos acompanha do que qualquer efeito especial”. Com essa reflexão ao Grupo Arauto, o escritor Fabrício Carpinejar recebeu a imprensa na Cidade Histórica, onde foi acolhido como Patrono da Feira do Livro de Rio Pardo no fim da tarde desta quarta-feira (31). A programação vai até sábado (3).



Carpinejar destaca que a leitura faz com que o leitor redescubra possibilidades. Na 34ª edição da Feira do Livro de Rio Pardo, a palestra de abertura na noite de quarta (31) foi exclusiva para os professores da rede municipal de educação. Os educadores ouviram a fala do escritor, que abordou o tema Transformação pela Ternura – que ninguém seja invisível ao seu lado.



A programação, que segue até o sábado (3), ainda tem contação de histórias, apresentação de alunos das escolas municipais, bate-papo com escritores, atividades lúdicas e feira de saúde. Para isso, serão pelo menos três espaços diferentes com atrações que devem atrair o público até o Centro de Rio Pardo. Os locais que vão receber os participantes são o Clube Literário e Recreativo, o Palco Carpinejar, que fica na rua ao lado próximo às bancas dos livreiros, e o salão de reuniões da Sede da Prefeitura (antigo Centuri).





Nesta quinta-feira (1º), a programação é voltada aos alunos dos anos finais e Ensino Médio:



8h – Abertura das bancas de livreiros

8h30min – Apresentação de dança açoriana dos estudantes da EMEF Olavo Bilac (Clube Literário)

8h30min às 16h – “Educação transformadora: desenvolvendo competências” (Espaço SEBRAE)

8h30min às 16h – Animação Cultural com Roger Castro do grupo Vivandeiros da Alegria (espaços da Feira)

8h30min, 9h30min,10h30min,13h30min,14h30min,15h30min – Contação de história com a Professora Sirlei Lobo (Antigo Centuri)

8h30min às 16h – Oficina de Xadrez, coordenada pelo Professor Gil Teixeira Oliveira (Espaço Xadrez)

9h – Palestra: Escritor Fabrício Carpinejar – Tema: Transformação pela Ternura – que ninguém seja invisível ao seu lado- Público: estudantes das redes de ensino de Rio Pardo (Clube Literário)

9h, 10h30min, 13h30min, 14h30min, 15h30min – Contação de história com a escritora Lane Bastos (Palco Carpinejar/Clube Literário)

10h30min – Encontro com o Patrono: Escritor Fabrício Carpinejar para sessão de autógrafos

13h30min – Prêmio Literário – Professor Elenor Schneider e Sarau literário com estudantes (Palco Carpinejar)

14h30min – Bate-papo: escritor Alexandre Figueiró (Palco Carpinejar)

15h – Momento Cultural: Projeto Eco Fashion e Papel Semente do Colégio Estadual Escola Barro Vermelho (Palco Carpinejar)







Na sexta-feira (2), aos estudantes das Escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais:



8h- Abertura das bancas de livreiros

8h30min às 16h – “Educação transformadora: desenvolvendo competências” (Espaço SEBRAE)

8h30min às 16h – Animação Cultural com Roger Castro do grupo Vivandeiros da Alegria (espaços da Feira)

8h30min às 16h – Oficina de Xadrez, coordenada pelo Prof Gil Teixeira Oliveira (Espaço Xadrez)

8h30min – Apresentação Cultural: O Pequeno Príncipe Preto- estudantes da EMEF Olavo Bilac (Palco Carpinejar)

9h, 14h30min, 15h30min – Contação de História com a escritora Lane Bastos (Palco Carpinejar)

9h30min – Espetáculo Teatral com Grupo LUZ e CENA: Família Susto (Clube Literário)

10h, 13h30min, 14h30min, 15h30min – Contação de histórias com a Professora Sirlei Lobo (Antigo Centuri)

13h30min – Encontro com Personalidade Incentivadora da Leitura – escritora Lane Bastos e apresentação de estudantes (Clube Literário)

15h – Apresentação Musical Rafael Machado (Palco Carpinejar)

18h30min – Noite Cultural: Duo Jonas Meireles&Denis Job (Palco Carpinejar), artesanato e gastronomia local.







No sábado (3), a programação é destinada às escolas municipais e público em geral



8h- Abertura das bancas de livreiros

9h- Animação Cultural com Roger Castro do grupo Vivandeiros da Alegria e Apresentação invernadas CTG Rodeio da Saudade (Palco Carpinejar)

10h – Contação de história (Palco Carpinejar)

10h30min – Animação Cultural com Roger Castro do grupo Vivandeiros da Alegria (Palco Carpinejar)

13h30min – Expositores, artesanato e gastronomia local.

Demais atrações da Feira: Feira da Saúde (aferição de pressão, testes rápidos, exame odontológico, preventivo e orientações em saúde bucal e vacinação), apresentações artísticas e expositores.











Bárbara Borowsky/PREF. DE RIO PARDO