A prefeita Angela Schuh recebeu na tarde desta terça-feira (7), em seu Gabinete, o presidente da Fenarroz Tomaz Arbelo Neto e o radialista Carlos Simonetti que informaram oficialmente o adiamento da Feira em decorrência da enchente que assola o Estado.

O presidente também colocou o pavilhão da Fenarroz à disposição da Prefeitura para as ações do Estado no auxílio às pessoas atingidas pela enchente.

Texto e foto: Eloisa Uliana