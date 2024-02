Feriadão de Carnaval | expectativa de mais de 120 mil veículos na RSC-287

Concessionária Rota de Santa Maria orienta sobre os melhores horários para viajar

Santa Cruz do Sul (RS) – A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, voltará a realizar ações especiais para segurança do tráfego na principal rodovia da região. Desta sexta-feira, 9, até terça-feira, 13, equipes estarão mobilizadas para garantir a fluidez no trânsito em virtude do aumento no número de veículos esperado para o feriado de Carnaval. A iniciativa também contará com apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

A Concessionária espera que 122 mil veículos passem pela rodovia no feriadão. O maior fluxo, como de praxe em datas especiais, será na Praça de Pedágio de Venâncio Aires, onde apenas entre sexta e sábado são esperados 33,5 mil automóveis passando pelas cancelas. Na ocasião, são melhores horários para pegar a estrada: até as 15h e após às 19h (na sexta), e até as 08h e após às 11h (no sábado). A orientação vale para ambos os sentidos da RSC-287.

Nas datas, as praças de pedágio também contarão com a forma de pagamento antecipado, chamada Operação Papa Fila. Nestes casos, colaboradores da concessionária realizam a cobrança antecipada dos veículos, por meio de dinheiro, e entregam um ticket ao condutor, que posteriormente é entregue na cabine. A medida visa agilizar o fluxo.

Intervenções – A Concessionária também trabalhará com restrições de horários para a realização de obras que necessitem de interdição de faixa.

Precisa de auxílio? – Os usuários da RSC-287 contam com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que oferece serviços médico, mecânico e inspeção de tráfego em todo o trecho entre Tabaí e Santa Maria, 24 horas por dia em chamadas de acidentes, panes mecânicas, animais na pista ou outras intercorrências na rodovia. O SAU também contam com quatro bases operacionais (Santa Maria, Candelária, Venâncio Aires e Taquari), com área de descanso, banheiros, fraldários, água potável e estacionamento. Em caso de pane, acidentes ou qualquer outro tipo de problema o contato pode ser feito pelo número 0800 1000 287.

Restrição para veículos de carga – O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) emitiu comunicado orientando sobre a restrição de caminhões em rodovias estaduais no feriado de Carnaval. A medida vale para Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), independentemente de contarem com Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE). O objetivo é preservar a segurança dos usuários. Os horários de restrições no Carnaval serão: sexta e terça (09/02 e 13/02) das 16h às 22h e sábado e quarta (10/02 e 14/02) das 06h às 12h.

Previsão de veículos na ida, sexta e sábado (09 e 10 de fevereiro)

• 21.500 na Praça de Pedágio de Taquari

• 33.500 na Praça de Pedágio de Venâncio Aires

• 25.000 na Praça de Pedágio de Candelária

• 18.000 na Praça de Pedágio de Paraíso do Sul

• 24.000 na Praça de Pedágio de Santa Maria

• Total de 122.000 veículos