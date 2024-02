FGF altera horário do Gre-Nal da primeira fase do Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) modificou o horário do clássico Gre-Nal da primeira fase do Gauchão 2024, que será realizado no dia 25 de fevereiro. O confronto entre Inter x Grêmio, que é o de número 441, foi alterado das 16h para as 18h do próximo domingo, no estádio Beira-Rio.

Este duelo, que é válido pela 10ª rodada, representa o primeiro desafio da temporada para as equipes de Eduardo Coudet e Renato Portaluppi. A expectativa é de que ambos os times entrem em campo com força máxima, em um jogo que pode definir a liderança do Estadual.