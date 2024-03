FGF divulga horários e datas dos jogos de ida da semifinal do Gauchão

As fases finais do Gauchão irão se concentrar entre Capital e Serra. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou na tarde desta segunda-feira os horários e as datas dos jogos de ida da semifinal do Estadual.

Caxias e Grêmio abrem a fase duelando no sábado, às 16h30min, no estádio Centenário. Também em Caxias do Sul, o Juventude enfrenta o Inter no estádio Alfredo Jaconi no domingo às 16h. O regulamento não prevê gol qualificado.

Entre os jogos o futebol brasileiro ficará paralisado por uma Data Fifa. Os confrontos de volta ainda não tiveram suas datas divulgadas e estão previstos para o meio da semana dos dias 26 e 27 de março.

Fonte: FGF / CP