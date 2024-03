Filho de Faustão fala sobre estado de saúde do pai: “Momento de ter paciência”

João Silva, filho do Faustão, atualizou o estado de saúde do pai em entrevista à imprensa durante um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (14). As informações são do gshow.

— Ele está bem, clinicamente, ainda está no hospital, está no quarto, mas está bem, está feliz. Está esperançoso. Agora é um momento de ter paciência. É muito difícil para uma pessoa ficar sete meses, com dois transplantes, mas ele está bem, está feliz, está muito esperançoso, e acho que é isso que vale — garantiu ele.

Após passar por um transplante de rim no dia 26 de fevereiro, Faustão precisou realizar uma embolização, conforme divulgou a assessoria do apresentador nesta quinta, enquanto aguarda o rim transplantado funcionar. No procedimento cirúrgico, o fornecimento de sangue é interrompido propositalmente em uma parte do corpo.

João Silva comentou sobre a embolização com otimismo.

— Ontem foi mais em relação a uma parte que estava vazando, então você tem que fechar, até para ver se era justamente isso que faz o rim estar demorando mais a funcionar. Mas, assim, cada um tem seu tempo, estamos esperando. Os médicos falam que é muito difícil não dar certo.

O transplante de rim após agravamento de doença real foi realizado no dia 26 de fevereiro. O apresentador ainda não tem previsão de alta. Faustão também teve o coração transplantado em agosto do ano passado. Ele chegou a ser internado novamente em setembro, para a realização de exames de rotina. O apresentador comentou o procedimento em entrevista a um podcast, em dezembro de 2023.

Foto Divulgação – Fonte: Gshow