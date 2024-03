Fortalecendo a Defesa Civil: Realização de Emendas Impositivas em Destaque

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cachoeira do Sul alcançou um marco significativo, atingindo 92,31% das emendas impositivas realizadas. Na tarde desta sexta-feira (1º), a Prefeita Municipal Angela Schuh, acompanhada dos vereadores Jeremias Madeira e Kader Saleh, realizou a entrega de equipamentos e materiais adquiridos por meio dessas emendas para fortalecer as ações de proteção civil no município.

Um total de R$ 166.132,00 foi destinado pelos vereadores para aquisição de telhas, lonas, cestas básicas, embarcações, tendas, drones, entre outros itens essenciais. Destaque para a colaboração do vereador Magaiver Dias, que destinou R$ 50 mil para aquisição de lonas, telhas e cestas básicas, que foram prontamente utilizadas para atender as famílias afetadas pelos recentes desastres naturais.

Com esta entrega, a Defesa Civil Municipal alcançou um patamar significativo de eficiência, proporcionando melhor qualidade nos atendimentos à população afetada. Os equipamentos adquiridos contribuirão para aprimorar a segurança dos agentes envolvidos nas ações de resposta e para a estruturação de um Estoque Estratégico Emergencial, reconhecido como uma boa prática pelo Ministério da Integração e por Órgãos Estaduais e Nacionais de Proteção e Defesa Civil.

O superintendente da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, ressaltou a importância das emendas impositivas e agradeceu o apoio do Executivo Municipal na realização desses processos. Cada emenda realizada representa uma conquista para o conjunto do Legislativo e do Executivo, refletindo diretamente no atendimento à comunidade.

Dentre os equipamentos adquiridos, destaca-se a primeira embarcação semi-chata com motor de 30HP e carreta de transporte, que ampliará a capacidade de resposta da Defesa Civil, especialmente em períodos de inundações. Além disso, o veículo aéreo não tripulado (drone) proporcionará maior agilidade e segurança nas operações de mapeamento, monitoramento e busca de pessoas em áreas de risco.

Foto / Fonte: Patricia Miranda – Prefeitura de Cachoeira do Sul