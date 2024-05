FRENTE FRIA TRAZ CHUVA PARA ÁREAS SOB ENCHENTES NESTA QUARTA-FEIRA

Frente fria muda o tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta. Chove desde cedo nesta quarta-feira no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte e temporais isolados no começo do dia principalmente nas áreas próximas da fronteira com o Uruguai e no Sul gaúcho. Projeção do modelo europeu para madrugada, manhã, tarde e noite nesta quarta mostra o avanço da frente fria.



CLIMA | Cachoeira do Sul – 🌦chuva fraca❄16ºC ☀26ºC ☔ 4.6mm🌫15 Km/h↖



Nas demais regiões do estado, o sol aparece com nuvens, a nebulosidade aumenta e depois chove. Porto Alegre, que hoje foi a 33ºC, hoje fica em torno de 27ºC ou 28ºC com chance de chuva, que não deve ter volume alto, na segunda metade do dia. Segue quente na Metade Norte, mas refresca no Oeste e no Sul. Faz muito calor no Litoral Norte. O sol aparece com nuvens na Grande Porto Alegre, entretanto a nebulosidade aumenta no decorrer do dia com a chegada de uma frente fria e o tempo se instabiliza com chuva. Os volumes de chuva não devem ser muito altos, mas podem ocorrer trovoadas. Antes da chuva, o tempo vai estar quente e abafado com sensação ainda de calor, mas não vai aquecer tanto quanto ontem.

Na quinta, o tempo melhora na maioria das cidades gaúchas com ingresso de ar frio com vento Sul que deixará a temperatura amena. O vento Sul, porém, deve represar o Guaíba na Lagoa dos Patos e gerar elevação mesmo que temporária do nível, já em patamar crítico. No Norte do estado, a quinta ainda tem chuva. Na sexta, o tempo volta a se instabilizar na maioria das regiões com chuva e que pode ser localmente forte, uma vez que a frente fria não rompe o bloqueio da massa de ar seco e quente do Centro do Brasil. A instabilidade persiste no fim de semana e durante o começo da semana, o que vai levar aos altos volumes de chuva. O tempo melhora entre terça e quarta da semana que vem com uma massa de ar polar que vai trazer um declínio bastante acentuado da temperatura e os primeiros dias gelados do ano.