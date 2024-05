O frio prossegue no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Porém, será menos intenso. O sol aparece com nuvens no Oeste e no Sul, com a melhora do tempo se estendendo no decorrer do dia à faixa central do estado, de Santa Maria a Porto Alegre, onde a sexta ainda começa com instabilidade.

No Noroeste, Norte e o Nordeste do Estado, incluindo a Serra, o dia ainda tem muitas nuvens e períodos de garoa e chuva. CACHOEIRA DO SUL vai ter de 10ºC a 18ºC.