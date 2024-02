Gato-do-mato é resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Sobradinho

Os Bombeiros Voluntários de Sobradinho foram acionados para fazer um resgate inusitado na manhã desta quarta-feira, 21 de fevereiro. Um gato-do-mato, que estava no pátio de uma residência no Bairro Vera Cruz, precisou da ajuda após ser espantado por um cachorro. A moradora viu a movimentação no início da madrugada e prendeu o cão.

O animal silvestre, visivelmente assustado, não conseguia sair do local e permaneceu até a manhã de ontem, quando os moradores da casa decidiram chamar os bombeiros para ajudar no resgate. A equipe chegou ao local e conseguiu resgatar o gato-do-mato com segurança, que foi examinado pelos bombeiros e não apresentava nenhum ferimento. Em seguida, foi levado para uma área de mata próxima, onde foi solto.

A presença de animais silvestres em áreas urbanas é cada vez mais comum devido à degradação de seus habitats naturais. Por isso, conforme os bombeiros, é essencial que a população esteja ciente da importância de respeitar e proteger esses animais, garantindo sua segurança e bem-estar.