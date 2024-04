GAUCHINHO COBRA REPASSE VALOR DE EMENDA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL

O Gauchinho retomou o seu projeto social no domingo, em seu primeiro treino no Centro Esportivo Municipal. Foram 62 crianças e diversos pais que participaram da retomada, mesmo com o clima para chuva.

O projeto ocorrerá todos os domingos, no

CEM, das 9h às 11h para meninos e meninas de 5 a 20 anos. Os dirigentes do clube agradeceram ao diretor municipal de esportes Ângelo Pippi Júnior, que autorizou a utilização dos quatro campos do CEM. “Todos os campos estavam em excelentes condições, assim como a estrutura do local”, elogiou o diretor Robson Alves, destacando que o projeto vai utilizar a área até dezembro.

PROJETO AMEAÇADO

No entanto, nem tudo vai bem, segundo a diretoria, que aponta que há uma subvenção federal de R$ 100 mil do deputado Pompeo de Mattos parada nos cofres da Preteitura.

Os diretores afirmam que o projeto do

Gauchinho pode ter um fim precoce no município, caso o valor não seja destinado.

“Essa verba vai possibilitar dar continuidade no trabalho para mais de 1.230 crianças no nosso município. O deputado Pompeo de Mattos se comprometeu em destinar no mínimo mais R$ 400 mil ao projeto. Em reunião este ano ele informou que só irá fazer novos repasses após a aplicação dos R$ 100 mil no Gauchinho”, disse Robson Alves.

A diretoria reclama que já manteve contatos com integrantes da Prefeitura, mas não houve retorno. “Acredito que o poder Executivo não tem consideração e responsabilidade com mais de 1.230 crianças e suas famílias. Lembrando que é uma verba federal e só cabe à Prefeitura repassar o valor.

O Gauchinho faz o trabalho social que deveria ser feito pelo governo municipal, consegue uma verba federal e o Município não tem a capacidade de repassar o valor. Isso é uma vergonha”, reclamou o diretor.

A diretoria aponta que a verba é o que possibilita continuar comprando os uniformes distribuídos gratuitamente pelo projeto, garantir lanche e materiais esportivos para a realização dos trabalhos.

O clube também pretende participar de campeonatos estaduais e municipais.”









Foto / Fonte: ZK Sports