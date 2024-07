Geral do Grêmio se reúne com Renato e cobra mudança de postura dos jogadores

Um dia após a derrota para o Cruzeiro, a principal torcida organizada se reuniu com Renato Portaluppi para fazer cobranças. Em encontro nesta quinta-feira pela manhã, no CT Presidente Luiz Carvalho, membros da Geral do Grêmio cobraram mudança de postura dos jogadores, que têm se mostrado apáticos dentro de campo.



“Nós, da Geral do Grêmio, fomos hoje até o CT Luiz Carvalho conversar com Renato Portaluppi. Diante de mais uma derrota e a permanência na zona de rebaixamento do Brasileirão, nos reunimos com o treinador para exigir mudanças, principalmente na conduta e comprometimento dos jogadores. Em sua entrevista coletiva de ontem (quarta-feira), o próprio Renato disse que falta vergonha na cara para alguns atletas. A torcida pensa exatamente igual, ainda mais depois do que vimos contra o Cruzeiro: um time apático, sem capacidade de reação, quase caminhando em campo”, disse uma parte da nota.



Na visão da Geral, Renato é a “melhor pessoa” para ajudar o clube a sair dessa situação. O treinador segue prestigiado, mas precisa mostrar serviço com resultados positivos para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento.



“É fato que precisamos de uma mudança de postura e comprometimento. Uma mudança imediata e radical. Só vamos sair dessa situação com dedicação, vontade de trabalhar e, acima de tudo, com respeito à história do Grêmio. Renato, tu és nosso ídolo máximo. Sempre será. Entendemos que não existe pessoa melhor neste momento para passar a esses jogadores vagabundos o real significado de vestir esse manto. Então, faça também a sua parte. Tu vens pedindo o apoio da torcida. E está tendo. E assim vamos continuar”, completou.



Com 11 pontos, o Tricolor ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio pela competição será na próxima quarta-feira, às 20h, contra o São Paulo, no Morumbi.











