Geromel volta a treinar, mas não tem presença garantida contra o São José

O elenco do Grêmio voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. Geromel foi a principal novidade, após perder a estreia do Gauchão por causa de uma fratura em um dos dedos da mão direita. Porém, o zagueiro não tem presença garantida na partida de amanhã, diante do São José, às 21h30min, na Arena.

Por outro lado, o parceiro histórico de zaga, Kannemann, deve ser opção para o duelo contra o Zequinha. O camisa 4 também foi desfalque no jogo em Caxias do Sul por desgaste físico. No domingo, o jogador disputou o jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas, que terminou com vitória tricolor por 3 a 1.

Outro atleta que pode ficar à disposição é André Henrique. O centroavante acertou a renovação de contrato com o clube no final de semana. Agora, precisa que seja registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até esta terça-feira.