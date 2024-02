Golpe de pagamento de conta de energia elétrica faz várias vítimas no RS

A concessionária RGE, responsável pela distribuição de energia elétrica em vários municípios do Estado, emitiu um alerta aos clientes sobre golpes digitais. O aviso também foi feito pelo Procon-RS. Ao pesquisar pela empresa no Google, muitas vezes a primeira opção é um link falso, patrocinado.

Esse golpe tem feito várias vítimas no RS, inclusive no Vale do Taquari. Os criminosos estão oferecendo opções de parcelamento via Pix, utilizando links maliciosos que simulam o site oficial da RGE.

A empresa aconselha as vítimas a registrar um boletim de ocorrência e fornece orientações de segurança. Recomenda o acesso à conta digital apenas pelo link contadigital@cpfl.com.br e alerta sobre a verificação cuidadosa ao usar sites de busca.

O pagamento deve ser confirmado somente após certificar-se do valor e informações do favorecido, com atenção ao CNPJ 02.016.440/0001-62. Os canais de atendimento incluem WhatsApp, SMS e call center. Para mais informações, acesse https://www.rge-rs.com.br/fato-ou-fake .