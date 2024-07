O governador Eduardo Leite sancionou um Projeto de Lei, proposto pelo deputado estadual Neri, O Carteiro, que garante prioridade no atendimento às pessoas com diabetes. A assinatura ocorreu na presença da liderança do Instituto da Criança com Diabetes Ana Bertuol e de representantes da entidade. A lei abrange todo o Rio Grande do Sul e se aplica aos exames que exigem jejum, considerando que a falta de glicose em pacientes com diabetes pode afetar seriamente o funcionamento cerebral.