Governo do Estado anuncia cronograma de chamamento de quase 1,8 mil servidores para a Segurança Pública

O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde de quarta-feira (28), o chamamento de 1.798 novos servidores para a Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Com investimento estimado em R$ 483,2 milhões até o fim de 2026, o cronograma foi apresentado em reunião com deputados da base aliada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre. Serão incorporados servidores na Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e no Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS).

Com as nomeações, o Rio Grande do Sul deve chegar ao maior efetivo das forças de segurança na última década, totalizando 34.474 servidores. Desde 2019, o governo nomeou 9.280 novos servidores para essa área. Durante o ato, Leite justificou a decisão:

– Os resultados da política de segurança pública do nosso governo são visíveis. Reduzimos a criminalidade a patamares muito inferiores ao que o Estado costumava conviver. Ampliamos os investimentos e estancamos a redução do efetivo policial. O anúncio de hoje ressalta a nossa preocupação com essa área e demonstra que não vamos arredar o pé na nossa missão de tornar o Rio Grande do Sul mais seguro.

Desde a implementação do programa RS Seguro, o governo calcula, entre outros resultados, que a ação das forças de segurança preservou 4.840 vidas (contingente superior à população de 188 municípios do RS), evitou 107.119 roubos a pedestres e 51.584 roubos de veículos.

Veja o cronograma

Fevereiro

CBM – 100 soldados (praças)

BM – 51 oficiais

Março

144 agentes penitenciários

113 agentes penitenciários administrativos

211 técnicos superiores

Abril

BM – 550 soldados

Agosto

42 delegados

CBM – 20 oficiais

Outubro

567 soldados

Foto: Gustavo Mansur/Secom

*com informações do governo do Estado