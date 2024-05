Governo do RS receberá auxílio internacional para mapear soluções em desastres naturais

O governo do Rio Grande do Sul promoverá um trabalho direcionado às iniciativas promovidas em ambientes de inovação com potencial para auxiliar na prevenção e na mitigação de danos resultantes de desastres naturais no Estado. A iniciativa será liderada Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) em parceria com iniciativas internacionais.

“Sabemos que muitos lugares do mundo lidaram com desastres naturais e pensaram projetos inovadores que revolucionaram cidades inteiras. Precisamos desse tipo de exemplo e referência para trabalhar o futuro do Rio Grande do Sul”, explicou Stülp.

De acordo com o governo gaúcho, para colocar o catálogo de soluções em prática, será necessária a colaboração de instituições de ensino superior, pesquisadores, empresas, startups, grupos de trabalho, institutos científicos e organizações. Neste primeiro momento, os interessados devem preencher um formulário, que tem versões em português e em inglês.

As questões têm como objetivo coletar respostas que possam contribuir com mecanismos inteligentes para prevenção e diminuição de danos causados por desastres naturais, especialmente decorrentes do processo de mudança climática.











cp