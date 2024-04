Governo Federal anuncia a construção de 50 novas residências em Cachoeira do Sul através do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural e Entidades

Na quarta-feira, o Governo Federal revelou o lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural e Entidades, com destaque para a cidade de Cachoeira do Sul, que receberá a construção de 50 moradias. Localizadas na área planejada do Residencial Vale Verde, no Bairro Noêmia, os recursos serão direcionados à COOPERCEL (Cooperativa de Trabalho e Habitação Centenário), sediada em São Leopoldo.

A confirmação veio por meio do ex-Secretário Municipal de Inclusão Social e membro do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Cristiano Schumacher, que afirmou ter a cooperativa apresentado o projeto ao Governo Federal, resultando na aprovação.

Com o anúncio, Cachoeira do Sul dá o primeiro passo para a construção das primeiras residências, com planos de expansão para mais 50 e, posteriormente, mais 100 unidades, totalizando 200 moradias conforme planejado. Nos próximos dias, Schumacher e representantes da cooperativa estarão em Cachoeira para adquirir a área e iniciar o processo de licenciamento.