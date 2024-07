Governo federal confirma foco de doença de Newcastle em frangos no Rio Grande do Sul

O Ministério da Agricultura (Mapa) confirmou, em nota, nesta quarta-feira (17), que foi detectado um foco da doença Newcastle (DNC) em um estabelecimento comercial de avicultura de corte em Anta Gorda.



O ministério informou que o diagnóstico positivo foi recebido às 16h do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como referência internacional para o diagnóstico da DNC.



Segundo a pasta, a doença de Newcastle é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas.



A investigação da doença, segundo o ministério, foi conduzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, a qual encaminhou as amostras para a análise laboratorial no LFDA.





“O Mapa esclarece que o estabelecimento avícola foi imediatamente interditado, incluindo suspensão de movimentação das aves, a partir do primeiro atendimento pela secretaria”, diz a nota.



O ministério afirmou também que vai aplicar, juntamente com o órgão estadual, os procedimentos de erradicação do foco. Esse protocolo é previsto no “Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle”. O protocolo prevê o abate sanitário e a eliminação de todas as aves e desinfecção do local.



“Também será realizada investigação complementar em raio de 10 km ao redor da área de ocorrência do foco, além de outras medidas que forem necessárias conforme avaliação epidemiológica”, acrescentou a pasta.







Por fim, o ministério esclarece que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) “permanece seguro e sem contraindicações”.









ASCOM RS