Governo federal prorroga para agosto alistamento militar de moradores do Rio Grande do Sul

O governo federal prorrogou, até 31 de agosto, o prazo para o alistamento militar obrigatório para quem mora no Rio Grande do Sul. A medida consta em um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União (DOU).



De acordo com o documento, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, poderá ampliar o prazo caso seja mantido o estado de calamidade pública na região.



No restante do País, quem completa 18 anos em 2024 tem até este domingo (30) para se apresentar ao Serviço Militar.



O alistamento pode ser feito por meio do site alistamento.eb.mil.br ou comparecendo à Junta de Serviço Militar. Caso perca o prazo, o cidadão deve comparecer à junta para regularizar sua situação.