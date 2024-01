Grêmio acelera busca por reforços e espera por chegada de centroavante

A derrota para o Caxias na estreia do Gauchão mostrou fragilidades no elenco do Grêmio. Com a base mantida do vice-campeonato brasileiro, o Tricolor ainda busca peças para reforçar o plantel, como é o caso de um centroavante. Após a saída de Luis Suárez, o clube tenta encontrar um novo camisa 9 e trabalha para ter novidades. “A gente espera que esse jogador (centroavante) chegue essa semana”, começou Renato Portaluppi após o resultado negativo no estádio Centenário por 2 a 1.

Segundo o treinador gremista, o clube gaúcho negocia com dois atacantes e espera uma resposta nos próximos dias. Renato garantiu que são nomes que a todos vão gostar: “Temos o plano A e o B. Se fechar com um desses jogadores, pode ter certeza que os torcedores e vocês da imprensa vão gostar. Não adianta falar as características que daqui a pouco vocês vão saber. É difícil substituir o Suárez. Mas quem chegar, tem que chegar chegando. Estamos em contato com dois jogadores”.

Além do centroavante, o Grêmio vasculha o mercado atrás de atletas para outras posições. Entre elas, um lateral-esquerdo. Felipe Jonatan, do Santos, é a bola da vez. Após ter feito uma primeira proposta ao Peixe, que foi recusada, o Tricolor pode fazer uma nova investida.

A oferta inicial foi de 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Renato Portaluppi destacou a necessidade de trazer reforços o quanto antes, para que possam se entrosar projetando a Libertadores, que começa em abril.

“Quanto antes os reforços chegarem, poderemos preparar melhor a equipe. Estamos no final de janeiro e daqui a pouco estamos no meio do vulcão. Ficamos de ter algumas respostas na segunda-feira. Esperamos que tenha resposta positiva e que possamos anunciar um ou dois nomes até terça ou quarta-feira”, finalizou o comandante tricolor. Por enquanto, apenas três contratações foram anunciadas: Marchesín, Dodi e Soteldo.