Grêmio cede empate ao Palmeiras após abrir 2 a 0 e permanece na zona de rebaixamento do Brasileirão

Jogando no Centenário, em Caxias do Sul, na noite dessa quinta-feira (4), o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Pavón e Cristaldo. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi amarga a 18ª colocação, com 11 pontos e segue na zona de rebaixamento. No domingo (7), o Grêmio enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 16h.



O jogo



A primeira oportunidade da partida foi palmeirense logo no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, Fabinho finalizou e mandou pra fora. Na resposta, o Grêmio marcou. Com apenas dois minutos, Gustavo Nunes avançou na grande área e cruzou rasteiro para Pavón mandar para a rede.



Disposto a sair da incômoda zona de rebaixamento, o Tricolor seguiu pressionando o adversário. Na sequência do gol, Gustavo Nunes puxou contra-ataque e chutou com muito perigo na meta defendida por Weverton.



O Palmeiras ameaçava principalmente com o garoto Estevão, de apenas 17 anos. O ponta-direita duelou em vários momentos com Reinaldo. Em uma dessas, ele limpou a marcação gremista e da entrada da área chutou por cima do gol de Marchesín.



Na segunda etapa, as duas equipes não conseguiam produzir ofensivamente. Até que aos 21 minutos, o lateral Reinaldo invadiu a área e foi derrubado por Vanderlan. O árbitro marcou pênalti. Cristaldo deslocou o goleiro Weverton e garantiu o segundo gol Tricolor.



A vantagem, no entanto, não durou muito tempo. Logo na sequência, o Palmeiras diminuiu. Estevão avançou em velocidade e tocou para Mayke, que cruzou para Flaco López escorar de cabeça. No ataque seguinte, Estevão avançou novamente e desta vez arriscou um lindo chute para fazer um golaço de fora da área sem chances para a defesa de Marchesín. Precisando garantir os três pontos para deixar o Z4, o Grêmio chegou com perigo quando o jovem zagueiro Natã cabeceou, mas o goleiro Weverton fez grande defesa e evitou o que seria o desempate gaúcho.





Ficha técnica



– Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Carballo e Edenílson (Galdino); Gustavo Nunes (Nathan Fernandes), Cristaldo (Natã) e Pavon (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi.



– Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Dudu), Naves (Vanderlan), Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho (Mayke) e Jhon Jhon; Estêvão (Caio Paulista), Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), Alex dos Santos (SC), Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).