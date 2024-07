Grêmio chega à 10ª derrota no Brasileirão e segue afundado no Z-4 

O Grêmio perdeu a 10ª partida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, no Morumbi, o Tricolor levou 1 a 0 do São Paulo e segue afundado no Z-4 com 11 pontos após 15 jogos disputados, e na frente apenas do Atlético-GO e Fluminense na tabela. Depois de um primeiro tempo de completo domínio paulista, a equipe comandada interinamente por Alexandre Mendes desperdiçou uma série de boas oportunidades na segunda etapa para empatar.



A lista de surpresas do Grêmio antes do jogo contra o São Paulo passou pelas opções dentro de campo até ao comandante do time na casamata. Gripado, Renato deu lugar a Alexandre Mendes na beira do campo. E a equipe teve Natã ao lado de Rodrigo Ely na defesa, com Dodi e Villasanti de volantes e Pepê mais adiantado. Galdino foi o atacante.

A estratégia de ter mais jogadores com capacidade defensiva do Grêmio não deu certo. Com menos de 10 minutos, o São Paulo abriu o placar após troca de passes na frente da área gremista. Dodi errou uma tentativa de interceptação, Alisson recuperou e acionou Lucas Moura, que finalizou. Marchesín saltou na bola, mas não alcançou.



A postura mais passiva do Grêmio permitiu que o São Paulo saísse do seu campo trocando passes sem ser perturbado. Mas a marcação mais próxima do gol de Marchesín evitava que o volume de jogo paulista se transformasse em finalizações. Uma das poucas chances cedidas aconteceu em lance de bola parada. Em cabeceio de Arboleda, o São Paulo acertou o travessão aos 16 minutos.



A única investida do Grêmio de qualidade no campo de ataque aconteceu aos 43 minutos. Após recuperar a bola, o Tricolor teve a oportunidade de finalizar no gol defendido por Rafael. Mas o passe de Villasanti para Pavon saiu com muita força e tirou o ângulo ideal para o chute, que passou ao lado do gol da equipe paulista.



No último lance do primeiro tempo, o Grêmio escapou de levar o segundo. No lance, Natã deu um carrinho e bloqueou a finalização de Wellington de dentro da área.



Alexandre Mendes mexeu no Grêmio para o segundo tempo. Entraram Carballo e Nathan nos lugares de Pepê e Galdino. As trocas ajudaram o Tricolor a ficar mais ligado. Mas faltou uma melhor pontaria para aproveitar a produção ofensiva. Em 15 minutos, três chances claras desperdiças.



Primeiro surgiu uma chance de finalização para Dodi, que apareceu de surpresa na área, mas o chute saiu fraco e Rafael defendeu no meio do gol. No minuto seguinte, o volante fez jogada pela esquerda e cruzou a bola na cabeça de Carballo. Completamente livre, e da pequena área, o uruguaio cabeceou para fora. Aos 13, Nathan começou lance no meio do campo. Reinaldo avançou pela esquerda e encontrou Dodi. O volante tocou para Soteldo, que também perdeu oportunidade incrível da pequena área.



Na sequência de oportunidades do Grêmio, Rafael precisou trabalhar em chute de Pavon. O São Paulo também ameaçou. Marchesín também precisou mostrar trabalho após chute de Luciano. Na sequência, o argentino deu sorte na finalização de Galoppo. O meio-campista recebeu livre e bateu cruzado, com a bola saindo ao lado da trave.



Alexandre Mendes aumentou o poder de ataque da equipe. Sacou Dodi e Pavon, com Gustavo Nunes e Nathan Fernandes em campo. A última troca gremista aconteceu nos minutos finais. Natã, o zagueiro, deu lugar a Ronald. Sem competência para aproveitar as chances criadas, o Grêmio terminou mais uma rodada do Brasileirão com a zona de rebaixamento como sua realidade.



Até o fim de julho, a tabela reserva três confrontos importantes para o Tricolor. Além dos jogos contra adversários diretos pela fuga dao Z-4, como Vitória (dia 21) e Corinthians (25), há também o início do returno, contra o Vasco (28).



Brasileirão —17ª rodada — 21/7/2024



São Paulo (1)

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Bobadilla, Alisson (Wellington Rato, 9’/2ºT), Lucas (Rodrigo Nestor, 18’/2ºT) Luciano (Galoppo, 18’/2ºT) e Ferreira; Calleri (André Silva, 23’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía



Grêmio (0)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Natã (Ronald, 42’/2ºT) e Reinaldo; Dodi (Gustavo Nunes, 29’/2ºT), Villasanti, Pavon (Nathan Fernandes, 29’/2ºT), Pepê (Carballo, INT) e Soteldo; Everton Galdino (Nathan, INT). Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar)



GOL: Lucas (S) aos 9min do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Pepê, Villasanti, Nathan Fernandes (G); Igor Vinicius, Lucas, Rafael, Wellington e Ferreira (S)

CARTÕES VERMELHOS: Igor Vinicius (S), Pedro Campos (preparador físico, S)

ARBITRAGEM: Gustavo Bauermann, Alex dos Santos e Bruno Muller (trio de SC). VAR: Igor Benevenuto (Fifa-MG)

PÚBLICO: 53.168

RENDA: R$ 3.248.493,00

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo



Próximo jogo

Domingo, 21/7 — 11h

Grêmio x Vitória

Estádio Centenário — Brasileirão (18ª rodada)