Grêmio deve fazer proposta para contratar Edenilson

No mercado para reforçar a equipe, o Grêmio deverá fazer uma proposta ao Atlético-MG para contratar o meia Edenilson. Segundo informações do repórter Paulo Nunes, o clube deve formalizar a oferta ainda nesta segunda-feira, a pedido do técnico Renato Portaluppi.

O treinador gremista nunca escondeu que gosta do meia que defendeu o Inter até 2022. Se for contratado, Edenilson entrará dentro da janela de transferências que fecha em 19 de abril.

No Grêmio, Edenilson poderá ajudar na articulação de jogadas, ao lado de Cristaldo. Quando esteve no Beira-Rio, o meia viveu o auge entre 2019 e 2021, com as campanhas de vice na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, ele deixou Porto Alegre muito criticado pela torcida do Inter.









Fonte: CP