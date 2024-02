Grêmio: Diego Costa deve ser relacionado para o Gre-Nal

Atacante está mostrando bom rendimento nos treinamentos e pode aparecer no time titular

O centroavante Diego Costa deve ser relacionado para o clássico Gre-Nal 441 do próximo domingo no estádio Beira-Rio. O atacante tem trabalho normalmente com os companheiros de Grêmio e pode aparecer, inclusive, no time titular do técnico Renato Portaluppi.

Diego Costa chegou no começo de fevereiro em Porto Alegre e, em sua coletiva, destacou a necessidade de alguns dias de preparação. A última partida do jogador aconteceu em dezembro do ano passado na reta final do Brasileirão, ainda pelo Botafogo.

Renato aposta no mistério e nos treinamentos fechados para o confronto com o Inter. Existe a expectativa do ingressos dos contratados Pavón e Du Queiroz, que entraram na equipe na vitória contra o Santa Cruz.