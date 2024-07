Grêmio é goleado pelo Juventude e escapa de chocolate

Afundado no Z4 e sem perspectiva de melhora. Neste domingo, no Alfredo Jaconi, o Grêmio jogou mal e foi goleado com facilidade pelo Juventude por 3 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto, João Lucas e Erick Farias marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Tricolor segue com 11 pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela.



Na quarta-feira, os comandados de Renato Portaluppi recebem o Cruzeiro, às 18h30min, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Já o Juventude, com 19 pontos e na 11ª colocação no Brasileirão, foca as atenções na Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, enfrenta o Inter, no Beira-Rio, pela 3ª fase da competição.



Passeio jaconero



Pressionado por estar na zona de rebaixamento, o Grêmio começou ocupando o campo de ataque e tentando levar perigo ao Juventude. Aos 6, em cobrança de falta lateral, Reinaldo bateu na direção do gol e Gabriel colocou para escanteio. A resposta dos donos da casa não demorou. Aos 8, às costas de Reinaldo, João Lucas recebeu pela direita e cruzou para Erick Farias, que finalizou por cima do gol.



Aos 12, após sobra de escanteio, João Pedro dominou na entrada da grande área e acertou a trave esquerda de Gabriel. Melhor na partida, o Juventude quase abriu aos 23, com Gilberto. O camisa 9 recebeu cruzamento de Jadson e cabeceou para fora. No minuto seguinte, não teve jeito. Na grande área, Gilberto girou sob a marcação e chutou de esquerda no canto esquerdo de Rafael Cabral, que aceitou: 1 a 0.



Empolgado com o gol, o Papo não demorou muito para aumentar a vantagem. Aos 32, Geromel cortou mal e João Lucas soltou a bomba no canto direito: 2 a 0. O Tricolor reagiu dois minutos depois, com Edenilson. O camisa 15 recebeu cruzamento de Cristaldo e desviou de cabeça para diminuir. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado. Aos 40, em bela jogada de Pavón, Cristaldo recebeu dentro da área e finalizou para grande defesa de Gabriel. Na última chance da etapa inicial, Geromel desviou de cabeça e parou em Gabriel.



Vexame e afundado no Z4



Em desvantagem no placar, Renato voltou do intervalo com duas substituições. Du Queiroz e Galdino entraram nos lugares de Geromel e Edenilson, respectivamente. Mas foi o Juventude que chegou ao terceiro gol. Aos 8, Erick Farias recebeu belo passe de Jean Carlos e tocou na saída de Rafael Cabral. Porém, após ser chamado pelo VAR, o árbitro anulou o gol por falta em Galdino no início da jogada.



Aos 13, Jadson deu lindo passe para Gilberto, que ficou cara a cara com Rafael Cabral, que fez ótima defesa com os pés. Insatisfeito com o desempenho da equipe, o treinador gremista não esperou muito para fazer mais uma mudança. Aos 15, Nathan Fernandes foi a campo no lugar de Pavón, um dos poucos pontos positivos na etapa inicial.



Aos 37, após erro de Dodi, João Lucas recuperou a bola e cruzou para Erick Farias desviar na saída de Rafael Cabral: 3 a 0. Três minutos depois, Gabriel Taliari chutou cruzado e o goleiro gremista deu rebote, mas se recuperou e ficou com a bola. Aos 46, na última chance gremista, Du Queiroz parou em Gabriel. A torcida jaconera começou a gritar “olé” e comemorou mais uma vitória como mandante no Brasileirão.



Brasileirão 2024 – 15ª rodada



Juventude 3

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Rodrigo Sam), Lucas Freitas e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio) ; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Roger Machado.



Grêmio 0

Rafael Cabral; João Pedro, Geromel (Du Queiroz), Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson (Galdino) e Cristaldo; Gustavo Nunes (Alysson) e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.



Gols: Gilberto (24 min/1T), João Lucas (32min/1T) e Erick Farias (37min/2T)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)